حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية أمس: شهيدان و26 جريحاً

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صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم امس خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان حيث سقط شهيد وأصيب ستة وعشرون آخرين بجروح.وفي ما يلي الحصيلة التفصيلية التالية:- العديسة: شهيد وثلاثة جرحى- بني حيان: شهيد وجريحان- برج الملوك: جريحان- حولا: تسعة جرحى- كفركلا: ستة جرحى- مركبا: ثلاثة جرحى- يارون: جريح.