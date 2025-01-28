الرئيس عون: محاربة الفساد مهمة اساسية في عهدي

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والوفد المرافق ان" محاربة الفساد مهمة اساسية في عهدي وعندما يقول القضاء كلمته فستكون كلمة الفصل"، وقال : "أنا الدرع الأول لكم ودوركم أساسي في مكافحة الفساد فلا تخضعوا لأي ضغوطات او تدخلات من أي جهة أتت".

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