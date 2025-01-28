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لبنان

الرئيس عون: محاربة الفساد مهمة اساسية في عهدي

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:16
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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم  والوفد المرافق ان" محاربة الفساد مهمة اساسية في عهدي وعندما يقول القضاء كلمته فستكون كلمة الفصل"، وقال : "أنا الدرع الأول لكم ودوركم أساسي في مكافحة الفساد فلا تخضعوا لأي ضغوطات او تدخلات من أي جهة أتت".
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