وزير الدفاع التقى الصمد

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد. وتناول البحث التطورات في الجنوب وآخر المستجدات في البلاد.

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