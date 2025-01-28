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لبنان

مقابل 500 دولار... زوّد زبائنه ببوالص تأمين مزوّرة

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:26
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أفادت مديرية امن الدولة في بيان بانه "بعد توافر معلومات للمديريّة  – فرع التحقيق المركزي، عن تزوير بوالص تأمين وبيعها إلى المواطنين في قضاء زحلة،  أوقفت دوريّة لأمن الدولة وبالتعاون مع مديريّة البقاع الإقليميّة، المدعو (ج. ك.)، واقتادته إلى مديريّة التحقيق المركزي لأمن الدولة في بيروت، وخلال التحقيق معه، حاول في البداية إنكار التهم الموجّهة إليه، ثم اعترف بها، وأُحيل على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.
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وفي التفاصيل، كان (ج. ك.) يعمل في قطاع التأمين تابعًا لإحدى الشركات، ثم أقنع زبائنه بتوفير بوالص تأمين بقيمة تقارب 500 دولار، وكان يرسلها لهم عبر الواتساب دون أن يكون لها قيود أو مستندات رسميّة. وكانت المبالغ التي يحصل عليها تذهب إلى جيبه الشخصيّ، وعند وقوع حادث لأحد المؤمّنين، كان يتكفّل بتصليح السيّارة المتضرّرة على نفقته الخاصة، موهمًا الزبائن بأنّ الشركة هي من قامت بذلك، إلى أن تمّ اكتشاف أمره من قبل أمن الدولة، فاتُخذت بحقه الإجراءات القانونيّة المناسبة".
 
 
 

 
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