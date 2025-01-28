Advertisement

لبنان

عن زلازل وشيكة في الشرق الأوسط... إليكم ما أوضحه خبير لبنانيّ

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1312612-638736787254867400.jpeg
Doc-P-1312612-638736787254867400.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الخبير الجيولوجيّ طوني نمر عبر حسابه على منصة "إكس":
 
"الصفائح التكتونية تتغيّر سرعتها في إطار زمني يُقاس بملايين السنين وليس بالأيام، وبالتالي أي تناقلات عن زلازل وشيكة في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها نتيجة تغيير في سرعة الصفائح لا تزيد عن كونها خيال علمي بعيد عن الواقع".
Advertisement
 
 
 

لبنان

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:03 | 2025-01-28
11:51 | 2025-01-28
11:50 | 2025-01-28
11:44 | 2025-01-28
11:39 | 2025-01-28
11:39 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24