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لبنان
عن زلازل وشيكة في الشرق الأوسط... إليكم ما أوضحه خبير لبنانيّ
Lebanon 24
28-01-2025
|
09:27
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كتب الخبير الجيولوجيّ طوني نمر عبر حسابه على منصة "إكس":
"الصفائح التكتونية تتغيّر سرعتها في إطار زمني يُقاس بملايين السنين وليس بالأيام، وبالتالي أي تناقلات عن زلازل وشيكة في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها نتيجة تغيير في سرعة الصفائح لا تزيد عن كونها خيال علمي بعيد عن الواقع".
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