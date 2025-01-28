اللبنانية الأولى استقبلت هدى السنيورة

استقبلت اللبنانية الأولى نعمت عون بعد ظهر اليوم، هدى فؤاد السنيورة، التي هنأتها بانتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية .



وكانت عون استقبلت قبل ظهر اليوم، وفدا من دار الأيتام الإسلامية - مؤسسات الرعاية الاجتماعية برئاسة نائبة الرئيس ندى سلام نجا، التي أطلعت اللبنانية الأولى على نشاطات الدار على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.

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