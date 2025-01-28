بشأن الحكومة.. هذا ما نقلته مصادر عن بري

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نقلت مصادر لـ"الحدث" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أن لبنان لن يقبل احتلال أي مساحة من جنوبه، مشددًا على أن عودة الأهالي إلى قراهم حق لهم، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 رغم التزام لبنان بتطبيقه.وفي الشأن الداخلي، أكد بري أن قائد الجيش جوزيف عون يقوم بواجباته الوطنية والدستورية، كما أوضح أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يواصل مهمته في تأليف الحكومة دون أي مشكلة معه، مرجحًا أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع أو المقبل.كما كشف أن مرشحه لوزارة المالية هو ياسين جابر، مؤكدًا عدم وجود خلاف بين نواف سلام والثنائي "أمل" و"حزب الله". (الحدث)