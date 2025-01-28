بعد زيارة وزير خارجيتها.. "السعودية" تُعلن دعمها للبنان!

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وجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي"، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".