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لبنان

بعد زيارة وزير خارجيتها.. "السعودية" تُعلن دعمها للبنان!

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:20
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 أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، عقب جلسة مجلس الوزراء، الى أن المجلس "تناول نتائج زيارتي وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان الى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية".
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وجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي"، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".
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