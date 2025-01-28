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لبنان

ولادة الحكومة "تفرملت".. والسبب "المُعارضة"!

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:00
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كشفت معلومات قناة الـ "mtv"، اليوم الثلاثاء، أنه "بعد وساطة من عدد من النواب التغييريين عقد لقاء مساء اليوم بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام و تكتل"الاعتدال" الذي طالب بمشاركته في الحكومة بحقيبة وزارية فأجاب سلام "خليني شوف".
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وبحسب المعلومات، إن "ضغط المعارضة أدى إلى كتابة سلام تدوينة عبر "أكس" أوحى من خلالها بأنّ السير بياسين جابر لحقيبة الماليّة لم يُحسَم بعد".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "ولادة الحكومة تفرملت نتيجة ضغط مارسته المعارضة وعلى رأسها "القوات" و"الكتائب" على سلام بسبب رفضها حصول "أمل" و"حزب الله" على "المالية". 
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