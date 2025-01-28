ولادة الحكومة "تفرملت".. والسبب "المُعارضة"!

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وبحسب المعلومات، إن "ضغط المعارضة أدى إلى كتابة سلام تدوينة عبر "أكس" أوحى من خلالها بأنّ السير بياسين جابر لحقيبة الماليّة لم يُحسَم بعد".وأشارت المعلومات إلى أنّ "ولادة الحكومة تفرملت نتيجة ضغط مارسته المعارضة وعلى رأسها "القوات" و"الكتائب" على سلام بسبب رفضها حصول "أمل" و"حزب الله" على "المالية".