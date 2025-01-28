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لبنان

بعد الغارات.. العدوّ يواصل خروقاته وهذا ما فعله في الجنوب

Lebanon 24
28-01-2025 | 16:05
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 يقوم الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في كفركلا ومحيط تلة حمامص.
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