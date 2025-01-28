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لبنان

كمين محكم في عكار.. سقوط أفراد بارزين في عصابة سرقة السيارات

Lebanon 24
28-01-2025 | 16:09
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تمكنت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تنفيذ كمين محكم في بلدة تكريت - عكار، أسفر عن القبض على المدعوَين "ب.ش" و"خ.ش"، وهما من أبرز أفراد عصابة سرقة السيارات، حسب مندوبة "لبنان24".
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وضُبطت سيارة من نوع رابيد كانت قد سُرقت سابقًا من منطقة الضنية.

وحسب المعلومات، تم تحويل الموقوفين إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. 
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