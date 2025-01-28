كمين محكم في عكار.. سقوط أفراد بارزين في عصابة سرقة السيارات

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تمكنت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تنفيذ كمين محكم في بلدة تكريت - عكار، أسفر عن القبض على المدعوَين "ب.ش" و"خ.ش"، وهما من أبرز أفراد عصابة سرقة السيارات، حسب مندوبة "لبنان24".وضُبطت سيارة من نوع رابيد كانت قد سُرقت سابقًا من منطقة الضنية.وحسب المعلومات، تم تحويل الموقوفين إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.