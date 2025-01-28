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لبنان

مطر: نراهن على حكمة الرئيسين عون وسلام

Lebanon 24
28-01-2025 | 16:19
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كتب النائب إيهاب مطر عبر حسابه على منصة "أكس":

"نرفع الصوت إلى جانب الطرابلسيين الذين يطالبون بتمثيل المدينة تمثيلاً منصفاً وعادلاً في الحكومة الجديدة. في شمال لبنان، شخصيات وطنية رفعت اسم لبنان عالياً ولديها خبرات ما يكفي لتكون في موقع المسؤولية. أضم صوتي لصوت الطرابلسيين لنتمنى من الرئيس المكلّف المساهمة معنا في إعادة طرابلس إلى مكانتها المعنوية الطبيعية بأنها مصدر الكفاءات والخبرات، خصوصاً انني سمعت منه الحرص على طرابلس وأهلها. ونراهن على حكمة الرئيسين عون وسلام في انهاء أي حالة تؤدي إلى تهميش عاصمة الشمال وأبنائها الذين دعموا التغيير المنصف".
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