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لبنان

الغارات الاسرائيلية على النبطية: جس نبض ام رسالة الى المستوطنين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2025 | 01:30
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استغربت مصادر حزبية متابعة الغارات التي نفذتها اسرائيل على منطقة النبطية، اذ انها عمليا استهدفت اماكن فارغة بالكامل، حتى انها لم تستهدف مبنى او منطقة جبلية.
وبحسب المصادر فإن هذه الغارات اما ان  تكون جس نبض لكيفية تعامل "حزب الله" مع هكذا تطور، ما يفتح المجال امام غارات اخرى او اقله استهدافات من نوع اخر في اطار خرق اتفاق وقف اطلاق النار.
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وترى المصادر ان هذه الغارات قد تكون ايضا محاولة لاستعادة التوازن بعد الذي قام به الحزب والاهالي عند الحدود وبالتالي رسالة الى المستوطنين اكثر منه رسالة للحزب.
وتوقع مصدر أمنّي لجوء الجيش الاسرائيلي إلى القيام باستفزازات عسكرية خلال الفترة الفاصلة عن 18 شباط الموعد الممدّد لمهلة الانسحاب من جنوب لبنان .واعتبر أن هدف هذه الاستفزازات التغطية على صورة النصر التي حصدتها المقاومة من خلال الانتفاضة الشعبية لأبناء القرى الحدودية في اليوم الستين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أطلق مسار الانسحابات المتسارعة.
 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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