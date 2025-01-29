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لبنان

أطلقت النار في الهواء ترهيبا... آلية إسرائيلية تقدمت في اتجاه طريق الطيبة - القنطرة

Lebanon 24
29-01-2025 | 01:42
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تقدمت آلية إسرائيلية معادية في اتجاه طريق الطيبة - القنطرة قرب مقهى الشلال، وأطلقت النار في الهواء ترهيبا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
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