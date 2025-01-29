القوات الاسرائيلية تواصل اعتداءاتها جنوباً.. والجيش يتصدى غرب ميس الجبل

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حاولت دبابات اسرائيلية التقدم في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل وعملت آليات الجيش وعناصره على مواجهتها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".في هذا الوقت، يواصل الجيش الاسرائيلي اعتداءاته على الاملاك العامة والخاصة في بلدة ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يقوم بجرف وهدم البيوت والمباني والاراضي والاشجار، ويعمل على رفع السواتر الترابية في منطقة المفيلحة ومحيط مسجد الامام علي الهادي غرب البلدة.ولليوم الثالث استكمل الجيش الاسرائيلي اعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك.