ارتفاع بدرجات الحرارة واحتمال ظهور طبقات من الغبار... اليكم حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الجمعة، حيث تتاثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا ورطبة يؤدي تدريجيا الى طقس متقلب وماطر أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة حتى ظهر يوم السبت حيث يعود الطقس للاستقرار.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:صاف بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.الخميس:صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.الجمعة:غائم جزئيا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر .السبت:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة فجرا بخاصة في المناطق الشمالية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1700 متر ، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.-الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 3 الى 17 درجة، في الداخل من 2 الى 20 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا، شرقية ليلا ضعيفة ، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,37-ساعة غروب الشمس: 17,06