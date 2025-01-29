Advertisement

لبنان

سقوط طائرة مسيّرة داخل منزل

Lebanon 24
29-01-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1313037-638737563074528551.jpg
Doc-P-1313037-638737563074528551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طائرة مسيّرة داخل منزل في بلدة الحيصة في عكار.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تدمر 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
lebanon 24
29/01/2025 17:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في أوكرانيا.. إسقاط 57 طائرة مسيرة من إجمالي 104 أطلقتها روسيا
lebanon 24
29/01/2025 17:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج الروسية دون إصابات أو أضرار
lebanon 24
29/01/2025 17:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن التصدي لـ33 طائرة مسيرة روسية خلال الساعات الماضية (الشرق)
lebanon 24
29/01/2025 17:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24

طائرة

مسيرة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2025-01-29
10:49 | 2025-01-29
10:43 | 2025-01-29
10:37 | 2025-01-29
10:32 | 2025-01-29
10:29 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24