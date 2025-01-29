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لبنان

نواف سلام في بعبدا عصر اليوم

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:27
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أفادت "الجديد" أن الرئيس المكلف نواف سلام يتوجه عصر اليوم إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون للتشاور معه حول آخر مستجدات تأليف الحكومة. 
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