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لبنان

وفد من "حزب الله" جال على إدارات المستشفيات في صيدا

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:03
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جال وفد من قطاع صيدا في حزب الله برئاسة مسؤول القطاع الشيخ زيد ضاهر على ادارات المستشفيات في صيدا ، مقدما "كل الشكر والتقدير والامتنان للجهود التي بذلتها طواقمها الإدارية والصحية والطبية خلال العدوان الصهيوني الاخير على لبنان، وخلال استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية بتفجير أجهزة البيجر واجهزة اللاسلكي".
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وتوجه  الوفد الى من التقاهم بالقول : " كنتم شجرة الامان  وافرة الظلال والاغصان من اجل صحة الانسان. وعرفاناً للجميل كل المحبة والتقدير  لعطائكم الانساني للجرحى ولأهلنا النازحين أثناء العدوان الصهيوني على لبنان". 

 وشملت الجولة إدارات المؤسسات الطبية ومستشفيات :  مركز الراعي الطبي ، مركز لبيب الطبي ،  حمود الجامعي ، الشهيد محمود الهمشري ،  قصب ،  صيدا الحكومي ،  دلاعة ،  الطواريء في  صيدا - التركي ، هيلث مديكال سنتر - و عسيران.
 
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