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لبنان

بهية الحريري اطلعت على تحضيرات ذكرى 14 شباط

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:43
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 استقبلت النائبة السابقة بهية الحريري النائب السابق الدكتور سليم خوري في زيارة تواصل، وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الداخلية والجنوبية.

كما التقت الحريري المدير الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد فادي قرانوح، وجرى عرض للأوضاع الأمنية والعامة.
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واطلعت من منسق عام تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو على سير التحضيرات لإحياء الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

واستقبلت بحضور حشيشو، وفدا من " لجنة مار الياس - الفوار"، عرض معها قضايا حياتية تهم المنطقة.

 
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