بعد الاعتداء على طاقم طبي.. طلب من عبد الله إلى الأجهزة القضائية والأمنية

أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اتصالا هاتفيا، بمدير مستشفى كسروان الفتوح الحكومي الدكتور اندريه قزيلي، مستنكرا التعرض للجسم الطبي والتمريضي أثناء قيامه بواجباته.

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ودان عبدالله الاعتداء على حرمة الصرح الطبي والعاملين فيه، وطالب "الاجهزة القضائية والامنية معاقبة الفاعل وملاحقته، ووقف مسلسل هذه الممارسات المرفوضة، والمتنقلة من صرح استشفائي إلى آخر".



يذكر ان إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار، استنكرت في بيان "الاعتداء على طاقمها الطبي والتمريضي"، وقالت: "ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها الطاقم الطبيّ والتمريضي للتهجم والإعتداء لأسباب مختلفة تعود بمجملها لإستسهال الإعتداء وإنعدام الأخلاق والقيم وإعتماد تحصيل ما يعتبر حق بالقوة الغاشمة من دون الإحتكام للقوانين والأعراف".



اضافت:"اليوم صباحاً تعرض أطباء قسم الطوارئ والعاملون في القسم للتهجم والضرب من قبل المدعو ش. ع مع كل ما إستتبع ذلك من شتائم وتهديد".



وختمت واضعة" كل ما جرى برسم المجتمع وبرسم القوى الأمنية ،ونسأل عمن يحاسب ويردع المعتدين علّ ما تبقى من طواقم طبيّة وتمريضية تستمر بعملها بطمأنينة ولا تفكر في الهجرة والتوقف عن العمل".