متى ستظهر "التشكيلة الحكومية"؟

قالت معلومات "لبنان24" إنَّ إعلان تشكيل الحكومة قد يستغرق يوماً واحداً أو يومين بالحد الأدنى لاسيما أنَّ "التصور الكامل للتشكيلة ما زال غير مُكتمل حتى الآن".

وأوضحت المعلومات أنَّ زيارة الرئيس المكلف نواف سلام إلى قصر بعبدا كانت "تشاورية" مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، مشيرة إلى أن الأجواء "إيجابية" والأسماء المطروحة للتشكيلة قيد النقاش والبحث لتثبيتها.