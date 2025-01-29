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لبنان

الحركة اللبنانية الديمقراطية: نُطالب الجميع بحماية الصحافيين

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:55
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استنكرت "الحركة اللبنانية الديمقراطية"، في بيان اليوم، "الاعتداء  على الإعلاميين"، رافضة "التعرض لأي صحافي واعلامي ومصور إلى أي وسيلة انتمى، وعدم استخدام العنف او اي شكل من أشكال الضغط تحت أي ذريعة"، مطالبة الجميع "بحماية الصحافيين وتوفير الأجواء المناسبة لهم لأداء واجبهم بكل حرية ومسؤولية".
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وشكرت الحركة "الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" على اصدار بيان "استنكروا فيه هذا العمل الخارج عن القانون وعدم المشاركة في اي مسيرات واحتجاجات استفزازية في المناطق اللبنانية".
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