الحركة اللبنانية الديمقراطية: نُطالب الجميع بحماية الصحافيين

Advertisement

وشكرت الحركة "الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" على اصدار بيان "استنكروا فيه هذا العمل الخارج عن القانون وعدم المشاركة في اي مسيرات واحتجاجات استفزازية في المناطق اللبنانية".