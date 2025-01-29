تعرَّضت عائلة سورية مؤلفة من 6 أفراد من آل "ع" لحالات تسمّم غذائي وذلك في محلة شارع طقطق بمنطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس.

وعلى الأثر، جرى نقل المصابين بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.