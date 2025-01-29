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لبنان

في مدينة لبنانية.. عائلة تتعرّض لـ"التسمم"

Lebanon 24
29-01-2025 | 14:31
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تعرَّضت عائلة سورية مؤلفة من 6 أفراد من آل "ع" لحالات تسمّم غذائي وذلك في محلة شارع طقطق بمنطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس. 
 
وعلى الأثر، جرى نقل المصابين بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.
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