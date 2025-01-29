مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

بعد ما شهده الجنوب من زحف شعبي في سبيل عودة أهل الارض الى ارضهم وإخراج جيش الإحتلال الإسرائيلي منها وما تلاه من اعلان أميركي عن تمديد مهلة وقف اطلاق النار الى 18 شباط المقبل ضرب جيش العدو مجددا عرض الحائط كل القوانين والقرارات والاتفاقات وشن غارتين استهدفتا النبطية في انتهاك اضافي للسيادة اللبنانية وخرق فاضح لوقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.على خط التأليف كل المؤشرات المتعلقة بعملية الولادة الحكومية تدل على إمكانية ان تبصر النور في وقت لاحق من آخر ايام هذا الاسبوع او خلال الاسبوع المقبل على أبعد تقدير وان مسار التشكيل يمضي قدما وإن تم تسجيل بعض البطء في إندفاعته بفعل بعض العقبات.وعلى هذا الخط زار رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أكد العمل ليلا نهارا لتبصر الحكومة بأسرع وقت ممكن مشددا على عدم تراجعه عن المعايير التي حددها في عملية التشكيل.هذه المؤشرات يؤكد صحتها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند سؤاله عن تأليف الحكومة كاشفا ان المرحلة المقبلة ستشهد ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب على كافة المستويات وفي مختلف المجالات القانونية والتشريعية والاقتصادية ركيزتها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اي الطائفنافيا ان تكون اي جهة قد تواصلت معه او ناقشت معه، مسالة المداورة في وظائف الفئة الاولى.

وفي الشأن الداخلي أيضا عرض نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (عثمان ديون) برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

في غزة يواصل عشرات الاف الفلسطينيين المسير إلى منازلهم وفور وصولهم ينصبون الخيام على ركام منازلهم وسط اصرار على البقاء في أحيائهم بمدن الشمال بعد نزوح لاكثر من عام واربعة اشهر عاشوا خلاله اسوأ كارثة انسانية في ظل فقدان كل مقومات الحياة إلا أن كميات كبيرة من المساعدات لا تزال عالقة على حدود قطاع غزة، مسجلا تراجعا في عدد دخول شاحنات المساعدات عكس ما نص عليه الاتفاق.

هذا ويصل (ستيف ويتكوف) الموفد الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى كيان الاحتلال اليوم لاجراء محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو فيما عرقل مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

مقدمة الـ "أم تي في"

كيف ستحل عقدة الثنائي؟ ومتى؟ فحركة امل وحزب الله يتصرفان كأن شيئا لم يتغير في لبنان، او كأننا لم ندخل في عهد جديد وفي عصر جديد. لذلك فانهما لا يزالان مصرين على نيل وزارة المال، اضافة الى تسمية الوزراء الشيعة الخمسة، وهما أمران غير ممكنين لا محليا ولا اقليميا ولا دوليا.

وعليه، ضغط الثنائي على رئيس الحكومة المكلف سياسيا، كما ضغط حزب الله على الارض امنيا عبر العراضة التي قام بها في شوارع بيروت ليل الاحد - الاثنين. لكن فات الثنائي ان ما كان يسري في العهد السابق لم يعد يسري في العهد الحالي. كما فات حزب الله ان القمصان السود والموتوسيكلات السود لم تعد قادرة لا على اسقاط تشكيلات حكومية ولا على تشكيل حكومات جديدة.

هكذا سقطت محاولة الثنائي ما ادى الى فرملة الولادة الحكومية المنتظرة ، كما ادى ايضا الى الموقف المتقدم الذي اعلنه رئيس الجمهورية اليوم، وفيه ان كل الوزارات هي للبنان كما مجلس الوزراء، لافتا الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

وقد اكد الامر رئيس الحكومة المكلف، حيث اعلن بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا انه ما من وزارة ستكون حكرا على طائفة او ممنوعة على طائفة.

فهل يقر الثنائي - امل حزب الله بالامر الواقع ويقبل بما تقبل به كل الاطراف السياسية الاخرى ؟ ام يظل على اعتقاده انه مميز عن كل القوى، ما سيجعل عملية التشكيل شبه مستحيلة؟

مقدمة "المنار"

اهل الجنوب عند ثباتهم، والعدو على عدوانيته، ورعاة اتفاق وقف اطلاق النار يجارونه بانتهاكه. أما دعاة السيادة في لبنان فليسوا عند صمتهم فحسب، بل عند تحريضهم على الجنوبيين الذين لا يزالون يغسلون بدماء ابنائهم عار تلك المواقف، ويدفنون تحت ركام منازلهم التي هدمها الاحتلال بشاعة المشهد السياسي الذي يجسده هؤلاء..

وما كان العدو ليصل الى كل هذا التنمر والعربدة والتجاوز لكل القوانين ، الا بغض الطرف الدولي المزمن عن تجاوزاته، بحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ما يعزز قناعتنا بالحق المقدس لشعبنا بالتصدي للإحتلال في التوقيت والمكان المناسبين. على ان الطبيعي – كما قال – أن تتضافر عزيمة شعبنا المقاوم مع جهود الدولة ومؤسساتها المعنية حين تتصدى للقيام بواجباتها في حماية الشعب والبلاد، وهو ما ندعو إليه بترقب وأمل وواقعية.

على ارض الواقع، مواطنون يرابطون عند تخوم قراهم، وجيش يواكبهم ويستكمل انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته، بما فيها إطلاق النار على الجيش والمواطنين أثناء الانتشار، كما جاء في بيان قيادة الجيش اليوم.

وفيما اهل الجنوب وجيشهم الوطني مزروعين اوتادا في ارضهم، يعملون على استكمال التحرير حتى آخر شبر من ترابهم المعمّد بدماء الشهداء، فان هجرة الصهاينة من فلسطين المحتلة باتت محط انظار العالم، وهو ما اكدته صحيفة “لوموند” الفرنسية التي نشرت مقالا لمراسلتها من تل ابيب تتحدث عن المغادرة النهائية لعشرات آلاف المستوطنين من الكيان العبري، وتعبير الكثيرين عن نيتهم الهجرة بسبب انعدام الامن واستفحال الازمة الاقتصادية والسياسية كما تقول الصحيفة.

في السياسة اللبنانية، اقوال كثيرة، وتكهنات وامنيّات تشوّش على مساعي تشكيل الحكومة، فيما زيارة الرئيس المكلف نواف سلام الى القصر الجمهوري اليوم أوضحت المسار، وأكد خلالها من منبر بعبدا على الجدية والتمسك بالمعايير التي وضعها، مع الانفتاح بأمل سرعة الانجاز.

مقدمة الـ "أو تي في"

متى تولد حكومة العهد الأولى؟

حتى اللحظة، لا موعد، بانتظار الاتفاق النهائي على التركيبة والأسماء، حتى يصدر مرسوم التشكيل ممهورا بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وكي تتمكن الحكومة الوليدة من نيل الثقة النيابية، التي تشكل معبرا إلزاميا لمباشرتها في تولي صلاحياتها كسلطة تنفيذة مكتملة، على نقيض حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وفي انتظار القرار الحاسم، وفي زيارته الثانية لرئيس الجمهورية منذ التكليف، جدد الرئيس نواف سلام اليوم تحديد المعايير التي يعمل على أساسها لتأليف الحكومة الجديدة، على الشكل الآتي:

أولا، فصل النيابة عن الوزارة، ثانيا، أن يكون الوزراء من أصحاب الكفاءات الوطنية العالية، ثالثا، ألا يكون من بينه أعضائها مرشحون للانتخابات البلدية او النيابية، ورابعا، أن تكون الحكومة لا تمثيل فيها للأحزاب.

وشدد سلام على أنه لن يتراجع عن اي من المعايير، مؤكدا أنها هي نفسها ستكون مطبقة على الجميع، ولافتا إلى ان التفاهم تام بينه وبين رئيس البلاد.

فهل سيتمكن رئيس الحكومة المكلف من اجتياز المطلبات والعبور بالتأليف إلى ضفة التشكيل، أم سيبقى أسير الشعارات غير الواقعية من جهة، والمطالب المتضاربة بين الكتل والنواب من جهة أخرى؟

الجواب رهن النوايا الحسنة، والأيام القليلة المقبلة.

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون ال بي سي"

ما يحصل على مستوى الشرق الأوسط تاريخي...

الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث عن نقل جزئي لأهالي القطاع الى كل من مصر والأردن، وهو يريد السلام مع إسرائيل في المنطقة، وتوسعة اتفاقيات ابراهام لتشمل السعودية.

الى المملكة، أرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الثلاثاء، وحتى الساعة، لا خبر عن محادثاته هناك ولا صورة.

ومن المملكة توجه ويتكوف الى قطاع غزة أولا، ثم الى إسرائيل، للعمل على الوصول الى المرحلة الثانية من وقف النار مع حماس، فيما تقول المعلومات إنه قد يتوجه الى مصر.

في القاهرة, ينتظره الرئيس عبد الفتاح السيسي, الذي بعث له برسالة واضحة اليوم: مصر "لا يمكن أن تشارك" في التهجير القسري للفلسطينيين، لكنها عازمة على العمل مع الادارة الاميركية وصولا إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين"، وهو موقف السعودية الثابت.

الأردن وعلى لسان ملكه عبد الله الثاني، شدد على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين.

إسرائيل، السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ايران ولبنان، كلها دول معنية بpuzzle ما يعمل عليه.

وعليه فان ما يهم واشنطن على مستوى لبنان عدم العودة الى حرب كبيرة لا اكثر.

في هذا الوقت، يقف الرئيس نواف سلام بين الاسراع في التأليف والتسرع فيه.

هو يعرف تماما أن التسرع يعني ألا استثمارات، ولا اعادة اعمار، وعليه يبني حكومته على أسس الكفاءات الوطنية العالية، فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير أي مرشح للانتخابات البلدية أو النيابية، وعدم تمثيل الأحزاب فيها، ونقطة.

حتى الساعة, وفي معلومات الLBCI، هذه الحكومة متوقفة على أسماء وزراء ثنائي امل حزب الله، وسلام يريدهم خمسة، يتحملون من داخل الحكم مسؤولية اعادة بناء الدولة.

مقدمة "الجديد"

مدعوما بتظاهرة أعادت روح ثورة 17 تشرين الى بيروت حمل الرئيس المكلف نواف سلام لائحة حكومته التمهيدية الى قصر بعبدا للتشاور مع الرئيس جوزاف عون وعبد رئيس الجمهورية الطريق من قريطم الى القصر الرئاسي بمبادئ تسهل على سلام تأليفه وتبعد عنه الأرواح السياسية القابضة على الروح الحكومية وهو دعا الى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص معتبرا أن كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء.

ودعا الى ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار.

وتحت هذه الحصانة خرج الرئيس المكلف من لقاء بعبدا معلنا التفاهم التام مع الرئيس وقال إنه لن يتراجع عن المعايير التي حددها وهي فصل النيابة عن الوزارة, الكفاءات العالية حكومة من اربعة وعشرين وزيرا لا مرشحين فيها سواء للبلدية او النيابية, لا تمثيل للاحزاب المبدأ العام فيها: "لا وزارة حكر على طائفة ولا وزارة ممنوعة على طائفة".

ورد سلام على من ياخذ عليه تطبيق وحدة معايير هنا وتجاوزها هناك قائلا: اذا اخليت فيها حاسبوني فأنا لن أتراجع لكني من أنصار المرونة وسنتجاوز الصعوبات.

وبهذا الترسيم الحكومي تحلل سلام من أي اتفاقات سابقة تم ذكرها إعلاميا ومضى الى حكومة مستقلة لا عواصم قرار سياسية لها.

وتلقى سلام دعما بالترشيد الحكومي اقليميا ودوليا ما يدفعه الى عدم الاستعجال او الخضوع لاي ضغط سياسي يعيد تركيبة الحكومات السابقة.

وقال مستشار الرئيس دونالد ترامب الدكتور مسعد بولس للجديد إننا نتطلع الى التطورات السياسية في لبنان لمتابعة التغييرات الشاملة فكما حصل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نتطلع الى انسحاب ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكس الإصلاح المطلوب وعدم إعادة تعيين من له تجربة مع المنظومة السابقة، وذلك لاستكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وحتى الآن فإن سلام يشتد عوده في التأليف ويخرج تباعا من التزامات لم يقدمها لأحد ولاسيما في وزارة المالية التي يرفض المجتمع الدولي تسليمها الى الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري.

وللمفارقة فإن بري يعيد وصل الأرحام السياسية مع الوزير السابق ياسين جابر الذي كان مبعدا عن المشهد منذ العام 2009، غير ان الرئيس المكلف وبناء على معاييره سيخلص الى حكومة خالية من الاحزاب كل الاحزاب.

ووفقا لتعبير النائب فيصل كرامي فانه يشجع على حكومة خارج "كماشة السياسيين" حيث "ظلم بالسوية عدل بالرعية"، ومتى كانت حكومة تشارك في "توليفها" رئيسان من صلب النزاهة وحكم القانون هما جوزاف عون ونواف سلام.

فمن سيتجرأ على حجب الثقة عنها؟ حكومة عادلة وبكفاءات عالية. ذات توزيع طائفي منصف, الخارج يدعمها والداخل يهلل لها فمن سيقف في وجهها ؟ وأي اصوات نيابية ستبقيها بلا ثقة؟ (الوكالة الوطنية)