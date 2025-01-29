بهاء الحريري: ‏نبارك للشرع توليه رئاسة الجمهورية السورية

كتب بهاء رفيق الحريري عبر حسايه على منصة "اكس": "‏نبارك للسيد أحمد الشرع توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة الانتقالية المهمة، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه الخطوة بدايةً لمرحلة جديدة تعيد لسوريا أمنها واستقرارها، وتفتح آفاقًا واسعةً نحو التعافي والازدهار. ‏وكلنا أمل أن تشهد سوريا في ظل القيادة الجديدة تقدمًا على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس تطلعات الشعب السوري الحر نحو مستقبل أفضل".

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