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لبنان

اعلامية مخضرمة لوزارة الاعلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2025 | 01:45
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تعبّر أوساط في تيار مسيحي عن ضرورة أن يحصل "التيار"على حقيبة الإعلام في هذه المرحلة، حيث تقترح اسم إعلامية مخضرمة من طائفة الروم الأرثوذكس لتولّي هذه الوزارة.
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المصدر: لبنان 24
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