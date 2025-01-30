اعلامية مخضرمة لوزارة الاعلام

تعبّر أوساط في تيار مسيحي عن ضرورة أن يحصل "التيار"على حقيبة الإعلام في هذه المرحلة، حيث تقترح اسم إعلامية مخضرمة من طائفة الروم الأرثوذكس لتولّي هذه الوزارة.

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