Advertisement

لبنان

فيديو الجيش في منشأة "الحزب".. رسالة إلى الخارج

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-01-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1313410-638738230471198054.jpg
Doc-P-1313410-638738230471198054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد انتشار فيديو لدخول الجيش إلى منشأة تابعة لحزب الله، قال مصدر امني إن هذا الامر يؤكد أن الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية حازمان بتطبيق القرار 1701  وبمصادرة السلاح غير الشرعي.
وأشار المصدر الامني إلى أن الفيديو أبرز دليل على أن لبنان ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار خلافا لما تدعيه اسرائيل، وهو رسالة إلى الخارج من أن الجيش قادر على بسط الاستقرار في الجنوب والسيطرة على الوضع الامني هناك.
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-01-30
09:52 | 2025-01-30
09:39 | 2025-01-30
09:26 | 2025-01-30
09:18 | 2025-01-30
09:18 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24