فيديو الجيش في منشأة "الحزب".. رسالة إلى الخارج

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بعد انتشار فيديو لدخول الجيش إلى منشأة تابعة لحزب الله، قال مصدر امني إن هذا الامر يؤكد أن الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية حازمان بتطبيق القرار 1701 وبمصادرة السلاح غير الشرعي.وأشار المصدر الامني إلى أن الفيديو أبرز دليل على أن لبنان ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار خلافا لما تدعيه اسرائيل، وهو رسالة إلى الخارج من أن الجيش قادر على بسط الاستقرار في الجنوب والسيطرة على الوضع الامني هناك.