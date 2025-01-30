العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على أرزاق المواطنين اللبنانيين.. هذا ما فعله جنوبا

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يواصل جيش العدو الاسرائيلي عدوانه على ممتلكات وارزاق المواطنين المسالمين وقد قام منذ ساعات الصباح الباكر باضرام النيران في مزرعة للدواجن على نزلة تل نحاس ـ ديرميماس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .إلى ذلك، قامت طائرة إسرائيلية برش المبيدات فوق بساتين المطلة والتحليق فوق الوزاني، وهو عمل روتيني للعدو في كل سنة في مثل هذا الوقت.كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة شبعا.