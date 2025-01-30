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لبنان

خطفهما الموت في مقتبل العمر.. انطوني ويورغو ينضمان إلى قافلة ضحايا حوادث السير في لبنان

Lebanon 24
30-01-2025 | 04:18
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استفاقت مدينة زحلة على خبر وفاة الشابين أنطوني العتل ويورغو بردويل نجل العميد ميشال بردويل قائد اللواء الخامس في الجيش وجرح عدد من الأشخاص في حادث سير مروع وقع ليلا على المسلك الغربي لاوتستراد زحلة.
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وقد انضم انطوني ويورغو إلى قافلة ضحايا حوادث السير في لبنان.

وسيُحتفل بالصلاة على راحة نفس يورغو بردويل في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في حوش الأمراء.
 
 
 
أما الشاب انطوني العتل فسيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد الجمعة في كنيسة القديس انطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس في المعلقة.


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