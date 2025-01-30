Advertisement

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود نفذ قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج الحرس خلال اليومين الماضيين جولة تفتيشية ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المؤسسات السياحية من مطاعم ومقاه وملاهي ليلية.كما شملت الجولة الشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات valet parking، وذلك ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت.واستمرت الجولة إلى ما بعد منتصف الليل، وشملت مناطق عدة منها الجميزة، مار مخايل، الصيفي وغيرها ، حيث تم توجيه إنذارات لبعض المؤسسات السياحية المخالفة و تم تسطير محاضر ضبط بحق بعض الشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات valet parking لمخالفتها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.وقد طلب المحافظ عبود، استمرار هذه الجولات التفتيشية دورياً في الأيام والأسابيع المقبلة، وبوتيرة تصاعدية لقمع المخالفات وسوف تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة" .