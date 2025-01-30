Advertisement

لبنان

جريحان... "درون" إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1313581-638738461049317640.png
Doc-P-1313581-638738461049317640.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء قيام طائرة "درون" اسرائيلية بإلقاء قنبلة بالقرب من دراجتهم النارية عند أطراف بلدة طلوسة لجهة مركبا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"درون" إسرائيلية ألقت قنبلة على آلية "بوكلين" في يارين ولا اصابات (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
30/01/2025 21:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون
lebanon 24
30/01/2025 21:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدو الإسرائيلي قامت بإحراق منزل عند اطراف طلوسة لجهة بلدة حولا
lebanon 24
30/01/2025 21:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": "درون" اسرائيلية ألقت قنبلة قرب المكان الذي يتجمع فيه الجيش والمواطنون في بلدة يارون
lebanon 24
30/01/2025 21:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24

درون

طلوسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2025-01-30
14:20 | 2025-01-30
14:12 | 2025-01-30
13:54 | 2025-01-30
13:38 | 2025-01-30
12:53 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24