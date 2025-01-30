جريحان... "درون" إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء قيام طائرة "درون" اسرائيلية بإلقاء قنبلة بالقرب من دراجتهم النارية عند أطراف بلدة طلوسة لجهة مركبا.

Advertisement