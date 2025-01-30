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لبنان

"مياه الجنوب" اعلنت مواصلتها عمليات مسح الاضرار في منشآتها

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:58
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اعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، "مواصلتها عمليات المسح لتقدير الاضرار في منشآتها في القرى والبلدات التي تستطيع الوصول اليها، وفق الاولويات التشغيلية لمصادر الانتاج وخطوط الدفع والجر ومن ثم الشبكات والخزانات المتضررة اضافة الى الشبكات والوصلات المنزلية للبيوت التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي عليها".
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واضافت: "ان فرقها عملت أيضاً على فصل اشتراكات البيوت المدمرة بالكامل واعادة التوصيل للبيوت المتضررة التي عاد اليها اصحابها ، كما استكملت توزيع خزانات بسعة 10000 ليتر على القرى والبلدات الحدودية التي عاد اليها أهلها.
 
وقد تم تجهيز خزانات للبلدات التالية: الناقورة، يارين، مروحين، راميا، عيتا الشعب، يارون، مارون الراس، عيترون، بليدا، محيبيب ، ميس الجبل، مركبا، رب ثلاثين، حولا، عديسة، كفركلا والخيام، وذلك بواقع 45 خزان في المرحلة الأولى التي تستكمل اليوم".
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