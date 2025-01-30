لسكان الجنوب... إليكم هذا البيان من أمانة سجل بنت جبيل العقاري

أعلنت أمانة سجل بنت جبيل العقاري، اليوم الخميس، في بيان لها، انه "في خطوة مواكبة لبدء عودة اهالي القرى الجنوبية بعد العدوان الاسرائيلي الأخير، فتح أبوابها لاستقبال المواطنين اعتبارا من يوم غد الجمعة الواقع في ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ في سرايا بنت جبيل".

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