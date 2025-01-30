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لبنان

إطلاق نار ورمي "قنبلة"… هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي في الجنوب

Lebanon 24
30-01-2025 | 11:32
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ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة على جرافة بين بلدتي الضهيرة ويارين.

كما ألقت قوات الجيش الاسرائيلي النيران باتجاهها، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية. 
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