Advertisement

لبنان

الدفاع المدني: انتشال جثماني شهيدين من الخيام واحتراق الحفارات في الطيبة

Lebanon 24
30-01-2025 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1313661-638738598481073225.jpg
Doc-P-1313661-638738598481073225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار استمرار الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للدفاع المدني للبحث عن المفقودين نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، وبتنسيق كامل مع الجيش اللبناني، نفذت فرق الإنقاذ اليوم الخميس ٣٠-٠١-٢٠٢٥ سلسلة من المهمات في مختلف المناطق المتضررة.
Advertisement

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من الحي الشرقي وأشلاء شهيد من محلة الشريقي في الخيام. وقد تم نقل الجثمان والأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيدين.

وفي سياق آخر، تعرضت فرق الإنقاذ في بلدة الطيبة، أثناء عملها على الحفارات التي كانت تستخدمها للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، لاستهداف من قبل مسيرة إسرائيلية. وقد اضطر عناصر الدفاع المدني إلى الانسحاب من المكان حفاظًا على سلامتهم. كما اشتعلت النيران في الحفارات جراء الاستهداف.

تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني مواصلة تنفيذ واجباتها الإنسانية والوطنية رغم التحديات، وتستمر في العمل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني للبحث عن المفقودين في المناطق المتضررة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2025-01-30
14:20 | 2025-01-30
14:12 | 2025-01-30
13:54 | 2025-01-30
13:38 | 2025-01-30
12:53 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24