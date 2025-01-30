الدفاع المدني: انتشال جثماني شهيدين من الخيام واحتراق الحفارات في الطيبة

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في إطار استمرار الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للدفاع المدني للبحث عن المفقودين نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، وبتنسيق كامل مع الجيش اللبناني، نفذت فرق الإنقاذ اليوم الخميس ٣٠-٠١-٢٠٢٥ سلسلة من المهمات في مختلف المناطق المتضررة.تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من الحي الشرقي وأشلاء شهيد من محلة الشريقي في الخيام. وقد تم نقل الجثمان والأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيدين.وفي سياق آخر، تعرضت فرق الإنقاذ في بلدة الطيبة، أثناء عملها على الحفارات التي كانت تستخدمها للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، لاستهداف من قبل مسيرة إسرائيلية. وقد اضطر عناصر الدفاع المدني إلى الانسحاب من المكان حفاظًا على سلامتهم. كما اشتعلت النيران في الحفارات جراء الاستهداف.تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني مواصلة تنفيذ واجباتها الإنسانية والوطنية رغم التحديات، وتستمر في العمل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني للبحث عن المفقودين في المناطق المتضررة.