تمنى له "الشفاء العاجل"... الرئيس المكلف يتصل للاطمئنان على صحة شخصية دينية

أجرى الرئيس المكلف نواف سلام، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان للاطمئنان إلى صحته متمنيا له الشفاء العاجل.



وكانت مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة والتأكيد للمفتي دريان ثباته على المعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة. (الوكالة الوطنية)

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