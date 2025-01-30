الخازن اتصل بالمفتي دريان... هذا ما تمناه له

أجرى عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن، اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، للاطمئنان إلى صحته.



وتمنى الخازن للمفتي دريان "الشفاء العاجل ودوام العافية"، مؤكدا "مكانته الوطنية ودوره الجامع في ترسيخ وحدة اللبنانيين وتعزيز الاستقرار".

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