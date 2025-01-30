نائب الحزب: المعادلة ستبقى الجيش والشعب والمقاومة

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حضر التشييع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة وحشد من الفاعليات والأهالي.وألقى حمادة كلمة اكد خلالها ان "العدو لا يفهم إلا لغة القوة بعدما ثبت للعيان في ظل رعاية دولية وأممية، ان العدو لا يعرف معنى لحقوق ولا شعور الإنسانية، ولا يرعى عهدا".أضاف: "ما ثبت ان نهج المقـاومة هو الذي يحمي وأن الخيارات الأخرى هي التي يصل من خلالها العدو ليدمر غالبية القرى"، مشددا على ان "المعادلة ستبقى الجيش والشعب والمقـاومة التي كانت تراقب وتتابع تحرك شعبها في الدخول إلى القرى، وقد أشارت في بيانها الأخير إشارة واضحة لحضورها إلى جانب الناس الذين يدخلون على عيونها المرابطة".وختم: "من كان يقول أن المقـاومة سوف تكون خارح جنوب الليطاني، فإذا بالمرأة والطفل والعجوز يدخلون جنوب الليطاني وعلى قلوبهم صورة لشهيـد الأمة السـيد حسن نصـر اللـه وباقي الشهـداء وفي كفه راية المقـاومة". (الوكالة الوطنية)