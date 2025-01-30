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لبنان

الموعد حُدد.. متى ستزور خليفة هوكشتاين لبنان؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:20
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كشفت معلومات قناة الـ "mtv"، أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستخلف المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ستزور لبنان منتصف الأسبوع المقبل على الأرجح. 
 
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31/01/2025 01:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الموفدة الأميركية

مورغان أورتاغوس

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