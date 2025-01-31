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لبنان

نصائح خارجية للرئيس المكلّف: خذ وقتك

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-01-2025 | 01:15
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شدد مصدر سياسي بارز مطّلع داخلياً وخارجياً على عملية تشكيل الحكومة على أن بعض الدول الغربية والعربية الراعية للوضع المستجد في لبنان بعد إنتخاب الرئيس جوزاف عون تمنت على المعنيين في تشكيل الحكومة وخاصةً الرئيس المكلف أخذ الوقت الكافي في عملية تشكيل الحكومة وعدم التسرع من أجل حسن إختيار الأسماء والأشخاص وإسقاطها على الحقائب من منطلق ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة والتجربة على أرض الواقع، لأن المرحلة مرحلة نهوض وتقدم ونمو خاصةً في الوزارات الحيوية مثل الطاقة والأشغال والصحة والمالية والإقتصاد وصولاً الى الصناعة .
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وختم المصدر أن الدول الصديقة والمعنية في نهوض لبنان تتابع عن كثب تشكيل الحكومة وأن هذا التشكيل يجب أن يكون على قدر طموحات الشعب اللبناني الذي تنفس الصعداء بعد الحرب وعلى قدر التحديات المقبلة .




المصدر: لبنان 24

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