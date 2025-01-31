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لبنان

أسماء لا تحظى بالرضى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2025 | 01:45
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أكدت مصادر مطلعة ان عقدة جديدة ظهرت في عملية تشكيل الحكومة في اطار "الكباش" بين الرئيس المكلف نواف سلام و"الثنائي الشيعي" تحديدا ما يجعل عملية التأليف في حال المراوحة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "العقدة" الجديدة هي في الاسماء التي طرحها "الثنائي" والتي لم ير فيها سلام اي كفاءة فعلية بل على العكس هي اسماء شبه حزبية.
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وتعتقد المصادر ان سلام ابلغ "حزب الله" انه يريد كفاءات بشكل كامل ولا يقبل بأي شكل من الأشكال ان تكون الكفاءة معيارا غير اساسي من معايير التشكيل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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