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لبنان
نهرا ترأس اجتماعًا لحل أزمة الأبنية المتصدعة في طرابلس وتأمين مساكن بديلة
Lebanon 24
31-01-2025
|
02:47
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ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعًا في سرايا طرابلس، لبحث أزمة المباني المتصدعة في المدينة ومحيطها، بحضور مسؤولين محليين ودوليين.
وناقش الاجتماع سبل معالجة هذه الأزمة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان.
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وأشار نهرا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية، خصوصًا البلديات، لوضع خطة طارئة تشمل حصر المباني الأكثر خطورة وتوفير مساكن بديلة مؤقتة للمقيمين فيها. كما تم التأكيد على أهمية تأمين التمويل اللازم لإصلاح المباني المتضررة، سواء من المالكين أو من خلال دعم البلديات والمنظمات الدولية.
وقد تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات، أبرزها: تحديث قاعدة بيانات المباني المتصدعة، إخلاء المباني الآيلة للسقوط، وتأمين مساكن مؤقتة أو بدل إيواء للمواطنين المتضررين. كما دعا المجتمعون مجلس الوزراء لتوفير التمويل اللازم لدعم البلديات في عمليات التدعيم والترميم، مع تخصيص جزء من المساعدات الدولية لمعالجة هذه الأزمة.
في الختام، شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب استمرار الخطر على حياة المواطنين.
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