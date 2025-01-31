إلقاء القبض على عصابة سرقة كابلات كهربائية شمالًا.. وضبط المسروقات

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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات الشّعبة، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد العصابة المذكورة، وهم كل من:ع. د. (مواليد عام 2000، لبناني)أ. م. (مواليد عام 1988، لبناني)م. ق. (مواليد عام 1999، لبناني)م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم بالتّنسيق مع القضاء".أضاف البلاغ:" بتاريخ 23-1-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة عمليّتَين نوعيّتَين متزامنتَين في جبل البدّاوي ودوّار أبو علي والمنكوبين، أدت الى توقيفهم وضبط الأداة المستخدمة في عمليّات السّرقة.بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تنفيذهم أكثر من /10/ عمليّات سرقة كابلات كهربائيّة عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق شكّا، أميون، البترون والميناء. وأنهم استأجروا سيّارة من محلّة القبّة لهذه الغاية. وأنّ الأخير هو من كان يقوم ببيع المسروقات في بؤرة بمحلّة التّبّانة، مع علم صاحب البؤرة بأنها مسروقة. وأنّهم كانوا يتقاسمون ثمنها.بعد المتابعة، تم تحديد هويّة صاحب البؤرة، ويدعى:م. ك. د. (من مواليد عام 1969، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق.بتفتيش البؤرة، تم ضبط حوالي /100/ كلغ من الأسلاك المسروقة، وبالتّحقيق معه اعترف بشرائه الكابلات الكهربائيّة من المذكورين وبعلمه بأنها مسروقة".أكمل البلاغ:" من خلال كشف أجراه خبير فنّي من شركة كهرباء قاديشا، تبيّن أن الأسلاك عائدة لمؤسّسة كهرباء لبنان.سُلِّمت الأسلاك إلى الخبير الفنّي المذكور، وأودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".