Advertisement

لبنان

إلقاء القبض على عصابة سرقة كابلات كهربائية شمالًا.. وضبط المسروقات

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1313872-638739144274049644.png
Doc-P-1313872-638739144274049644.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليّات سرقة كابلات كهربائيّة عن الشّبكة العامّة لمؤسّسة كهرباء لبنان في مناطق الشّمال وبخاصةٍ في الكورة والبترون.
Advertisement

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات الشّعبة، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد العصابة المذكورة، وهم كل من:

ع. د. (مواليد عام 2000، لبناني)
أ. م. (مواليد عام 1988، لبناني)
م. ق. (مواليد عام 1999، لبناني)
م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم بالتّنسيق مع القضاء".

أضاف البلاغ:" بتاريخ 23-1-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة عمليّتَين نوعيّتَين متزامنتَين في جبل البدّاوي ودوّار أبو علي والمنكوبين، أدت الى توقيفهم وضبط الأداة المستخدمة في عمليّات السّرقة.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تنفيذهم أكثر من /10/ عمليّات سرقة كابلات كهربائيّة عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق شكّا، أميون، البترون والميناء. وأنهم استأجروا سيّارة من محلّة القبّة لهذه الغاية. وأنّ الأخير هو من كان يقوم ببيع المسروقات في بؤرة بمحلّة التّبّانة، مع علم صاحب البؤرة بأنها مسروقة. وأنّهم كانوا يتقاسمون ثمنها.

بعد المتابعة، تم تحديد هويّة صاحب البؤرة، ويدعى:

م. ك. د. (من مواليد عام 1969، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق.
بتفتيش البؤرة، تم ضبط حوالي /100/ كلغ من الأسلاك المسروقة، وبالتّحقيق معه اعترف بشرائه الكابلات الكهربائيّة من المذكورين وبعلمه بأنها مسروقة".

أكمل البلاغ:" من خلال كشف أجراه خبير فنّي من شركة كهرباء قاديشا، تبيّن أن الأسلاك عائدة لمؤسّسة كهرباء لبنان.

سُلِّمت الأسلاك إلى الخبير الفنّي المذكور، وأودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:44 | 2025-01-31
03:30 | 2025-01-31
03:20 | 2025-01-31
03:00 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24