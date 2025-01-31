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لبنان
شهيدان و10 جرحى بالغارة الإسرائيلية على جنتا في البقاع
Lebanon 24
31-01-2025
|
03:45
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على جنتا - البقاع أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيدين وإصابة 10 أشخاص بجروح.
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