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لبنان

شهيدان و10 جرحى بالغارة الإسرائيلية على جنتا في البقاع

Lebanon 24
31-01-2025 | 03:45
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على جنتا - البقاع أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيدين وإصابة 10 أشخاص بجروح.
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غارة

اسرائيل

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