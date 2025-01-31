عقود وهمية.. لجنة مراقبة هيئات الضمان تحذّر

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دعت لجنة مراقبة هيئات الضمان (التأمين) المواطنين في بيان إلى "التأكد من حيازة وسطاء التأمين لبطاقة صالحة صادرة عن اللجنة حفاظاً على حقوقهم"، وذلك"متابعةً لما ورد في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن جهاتٍ أمنية، حول تسويق وبيع عقود تأمين وهمية ".وحذّرت اللجنة من أن "أي مخالفة لقانون تنظيم هيئات الضمان، ستعرّض المخالفين لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون". (الوكالة الوطنية للإعلام)