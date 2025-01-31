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لبنان

سفير الهند: نؤكد دعمنا للبنان

Lebanon 24
31-01-2025 | 04:30
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نظمت سفارة الهند في لبنان، بالتعاون مع مركز الصفدي الثقافي ومركز إيليت للثقافة والتعليم، فعالية ثقافية بمناسبة اليوم الوطني الـ76 لجمهورية الهند في حضور السفير محمد نور الرحمن شيخ وفاعليات سياسية واجتماعية.
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وأشادت مديرة مركز الصفدي نادين العلي بتعاون لبنان والهند في تعزيز الثقافة والسلام، بينما أكد السفير الهندي على العلاقات التاريخية بين البلدين والدعم المستمر للبنان، مشيرًا إلى مشاركة الهند في قوات اليونيفيل وتقديم مساعدات إنسانية.

من جانبها، أكدت رئيسة مركز إيليت إيمان درنيقة الكمالي على أهمية الثقافة في بناء الجسور بين الشعوب. وتخلل الحفل عروض ثقافية هندية من بينها مبارزة السيف والرقص بالعصا، بالإضافة إلى عرض راقص وعزف على آلة الشيهناي الهندية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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