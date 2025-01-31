بيان من وزير البيئة بشأن المواد الكيميائية بمنشآت النفط في طرابلس والزهراني

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين البيان التالي: "يتابع وزير البيئة بجدية ملف المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني والتي بدأ العمل على توضيبها تمهيداً لترحيلها من قبل الشركة المتعاقَد معها، لكنه يوضح أن هذا الملف لم يصل بعد إلى وزارة البيئة التي تبدي كل استعداد لإعطاء الأذونات الخاصة لترحيل هذه المواد والتخلّص منها بطريقة سليمة بيئياً وآمنة وفقاً لاتفاقية "بازل" وما وصل يقتصر فقط على نسخة من كتاب وزير الداخلية حول منشآت النفط في الزهراني".

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وأضاف البيان: "يؤكد وزير البيئة الحرص التام على اتخاذ كل الإجراءات البيئية الضرورية فور استلام كامل الملف من وزارة الطاقة حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم التي تضعها وزارة البيئة في سلّم أولوياتها وتلتزم بشأنها تطبيق أعلى معايير السلامة".



