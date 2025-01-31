ميقاتي استقبل وزير خارجية مصر: الشكر للقاهرة على وقوفها الدائم مع لبنان

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي قبل ظهر اليوم في مكتبه، وذلك في حضور سفير مصر لدى لبنان علاء موسى.

وفي خلال الاجتماع، نقل الوزير المصري الى الرئيس ميقاتي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي وتقديرهما للجهد الذي بذله خلال توليه رئاسة الحكومة.

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وتمنى الوزير المصري أن تتشكل الحكومة اللبنانية سريعا للقيام بالمهام المطلوبة منها ازاء التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان والمنطقة.

بدوره، عبّر الرئيس ميقاتي عن شكر مصر على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

وقال: "أنا على يقين ان الحكومة ستتشكل سريعا للقيام بمهامها ازاء التحديات الكبيرة".

واستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.