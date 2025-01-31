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لبنان

افرام: لبنان مهدّد بخسارة الفرصة

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:23
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 كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس": "السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ، ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة! المطلوب فورًا تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف تأليف حكومة فاعلة تُلبّي الشروط والمعايير لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية، وتنفّذ الإصلاحات المطلوبة من IMF والبنك الدولي. المهلة قصيرة، والتحرّك السريع ضرورة قصوى، وإلّا سنعود إلى المربّع الأوّل مع دمار وتصعيد في الجنوب وتفاقم معاناة المواطنين".
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